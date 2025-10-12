Cusco F.C. solo igualó con Comerciantes Unidos 1-1 en casa y resignó opción a pelear el Clausura

Se aleja más. Por la fecha 14 del Torneo Clausura, Cusco F.C. sigue sin recuperarse. Los «Dorados» cusqueños solo pudieron empatar de locales 1-1 ante Comerciantes Unidos, y con ello no solo se complicó su poca opción de pelear ganar el segundo torneo del año, sino que peligra su segundo lugar en el Acumulado, que el jueves lo podría perder si Alianza Lma gana al Sport Boys en Matute.

Las ‘»Águilas Cutervinas» se pusieron en ventaja. A los 15’, Guzmán encontró el balón en el área y, con el arco vacío, empujó el balón para poner a su equipo en ventaja 1-0. Cusco F.C. trató de reaccionar rápidamente y continuó jugando en campo contrario tratando de vencer a la defensa de Comerciantes Unidos que rechazaba los ataques.

En el complemento, el técnico Rondeli movió el banco e hizo ingresar a Facundo Callejo que se recuperó de su lesión, y el cambio surtió efecto rápidamente. A los 50’, el delantero sacó un fuerte remate desde el borde del área y puso el empate para el cuadro dorado. Sin embargo, Callejo no pudo continuar en el encuentro, ya que sintió una molestia y tuvo que salir a los 71’.

A pesar que era Cusco FC el equipo que controlaba el juego y la posesión del balón, Comerciantes Unidos también tuvo chances claras que podrían haberle dado la ventaja de nuevo. El conjunto imperial buscó el gol del triunfo hasta el final, pero finalmente ambos elencos se repartieron los puntos.

Con este resultadfo Cusco F.C. sumó 23 puntos en el Clauusra y sigue segundo a siete del líder Universitario, y en el Acumulado mantiene el segundo lugar con 57 unidades (dos más que Alianza Lima), mientras Comerciantes Unidos llego a los 16 puntos (noveno) y en el Acumulado 27 unidades, superando a Ayacucho F.C. y Alianza Universdad con 26 y UTC con 25.