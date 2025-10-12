Ayacucho F.C. y ADT de Tarma empataron 2-2 en partido que tuvo dos expulsados en el cuadro local

En un partido que tuvo de todo, los elencos de Ayacucho F.C. y ADT de Tarma empataron 2-2, correspondiente a la fecha 14 del Clausura de la Liga 1. Se jugó en el Estadio de Las Américas, y donde el elenco local terminó con 9 jugadores, por expulsiones de Manuel Ganoza y Alonso Tamariz de parte del árbitro Jesús Cartagena.

Por los ayacuchanos anotaron Hideyoshi Arakaki (25’) y el colombiano Juan Lucumi (62’), mientras que por los tarmeños el uruguayo Mauro Da Luz por partida doble a los 30’ y 52’. Con este resultado en el Clausura, ADT llegó a las 21 unidades (tercero) y en el Acumulado 41 unidades (novenos), mientras Ayacucho F.C. con 11 puntos (diecisiete) y en el Acumulado 26 unidades (antepenúltimo).