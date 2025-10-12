Alianza Atlético venció a Los Chankas 1-0 y se puso quinto en el Acumulado de la Liga 1

Alianza Atlético trepó al quinto lugar del Acumulado, al vencer a Los Chankas de Andahuaylas 1-0, partido efectuado en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. El cuadro “Churre” llegó a las 50 unidades, quedando a uno de Cristal, y se la abre una posibilidad de pelear el ingreso a los playoffs.

Tras un primer tiempo en que la visita (Los Chankas) tuvieron las mejores ocasiones de gol que las desaprovecharon, lo iban a pagar caro en el complemento, pues los “churres” en el 82’ tras un tiro libre servido por Ricardo Castro, encontró la cabeza del argentino José Carlos Villegas para mandar el balón a la red, dándole tres valiosos puntos.