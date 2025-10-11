Presidente de la República y titular del INPE lideran operativo para frenar el sicariato y la extorsión en penales

Por disposición del presidente de la República, José Jerí Oré, frente a la lucha contra la inseguridad de ciudadana y el crimen organizado, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco realizó un operativo simultáneo en los penales de Ancón I, Lurigancho, Challapalca, además de “El Milagro” en Trujillo. Ambas autoridades lideraron el operativo en el penal de Ancón I que inició a la medianoche.

Durante el recorrido, Paredes Yataco mencionó “en el INPE trabajamos por la seguridad de los penales para frenar el sicariato y la extorsión en las calles que afecta a los ciudadanos, priorizamos la seguridad y buscamos reestablecer la tranquilidad y la calma en nuestro país. Además, anunció que se construirá un pabellón especial en el penal de Ancón I para internos de muy alta peligrosidad.

Como resultado de la intervención en los establecimientos penitenciarios se hallaron: celulares, accesorios de equipos telefónicos, aparatos con los que los reclusos extorsionan. También encontraron armas punzocortantes y droga.

Más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE estuvieron a cargo del operativo simultáneo. Además, de realizar de acuerdo a los protocolos establecidos la revisión corporal de cada uno de los internos.

Se revisó, minuciosamente cada celda, así como patios, pasadizos, servicios higiénicos, entre otros. Así como espacios reducidos para hallar objetos y/o sustancias prohibidas, en el que participó la brigada canina del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

Parte del operativo incluyó la participación del viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baldeón Vásquez, quien destacó que desde su sector se tiene como prioridad la seguridad ciudadana y se están redoblando los esfuerzos para lograrlo.

Desde que asumió la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco, el 07 de julio de 2025 y próximo a cumplir los 100 días en el cargo, su gestión ha impulsado, enfrentar la crisis penitenciaria en las cárceles peruanas, marcadas por el hacinamiento y la corrupción. Se han realizado hasta la fecha 1882 operativos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y 95 Megaoperativos con participación del Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. Este año, el incremento de operativos fue de 22% respecto al 2024.

Otro frente para detener los ilícitos desde los penales, es el ingreso de los recintos al que llegan las visitas de los internos. Desde el mes de julio, 263 personas han sido intervenidas por intentar ingresar objetos o sustancias prohibidas, mientras que, en el 2024, fueron intervenidas 217 visitantes. El incremento fue del 18%. Mientras que los celulares incautados durante estos meses, fueron 77.

Participaron de esta importante acción, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola y el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez.

Con este tipo de intervenciones, el INPE reafirma su compromiso en garantizar la seguridad a los ciudadanos y, a su vez, continuará desplegando esfuerzos por erradicar toda posibilidad que internos continúen delinquiendo desde las cárceles.