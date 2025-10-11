Partido entre Cristal y Universitario se suspendió hasta nueva fecha

Mediante un comunicado, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) confirmó que el partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, será reprogramado para una nueva fecha debido a una convocatoria social para el mismo día miércoles 15 de octubre.

«El día de ayer (viernes), la Policía Nacional del Perú (PNP) ha cursado una comunicación en la que solicita la reprogramación del partido entre Sporting Cristal y Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga l Te Apuesto 2025, que iba a disputarse el próximo 15 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional», se deja leer en el comunicado.

Luego agregan: «De acuerdo con lo expresado por la PNP, esta medida obedece a las diversas manifestaciones de índole social que han sido convocadas en la misma fecha, por lo que dicho encuentro será reprogramado».

Finalmente, se informó que «la LFP está en contacto con ambos clubes (Cristal y la “U”) y en los próximos días sostendrá reuniones con sus representantes, a fin de definir la nueva programación del partido».

Recordemos que este cotejo, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura, estaba programado para disputarse el miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, sin embargo, la Policía Nacional del Perú decidió no otorgar las garantías correspondientes, debido a que para esa misma fecha se ha convocado una marcha de carácter social.