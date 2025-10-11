Minedu envía equipo técnico a zona de incendio en Pamplona Alta. Verifican situación de 3 centros educativos

Ante el incendio registrado en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, el Ministerio de Educación (Minedu) informa a la ciudadanía lo siguiente:

El Minedu dispuso, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), el desplazamiento inmediato de un equipo técnico hacia el lugar, a fin de brindar apoyo a la UGEL 01 y verificar la situación de las instituciones educativas cercanas.

Se ha identificado la presencia de tres instituciones educativas y un CETPRO ubicados en los alrededores del área afectada.

Hasta el momento, no se han reportado daños en la infraestructura educativa ni afectación a estudiantes o personal docente.

El Minedu, a través de la DRELM y la UGEL 01, mantiene comunicación permanente con las autoridades locales, la Policía Nacional del Perú y el cuerpo de Bomberos, a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y prevenir cualquier riesgo adicional.

Asimismo, se están brindando recomendaciones de seguridad a las directoras y docentes de los centros educativos del sector y monitoreando la evolución del incendio en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia del Minedu (COE Educación).

El Minedu reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y continuará informando oportunamente sobre la evolución de esta emergencia.