Manuel Barreto valora el esfuerzo de sus jugadores pese al revés ante Chile en Santiago

Amargo y feliz a la vez. El entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto a su vuelta a Lima, reconoció su dolor por la derrota sufrida en el último minuto ante Chile 2-1, sin embargo valoró el esfuerzo de todo el plantel que estuvo a su cargo y también habló de Felipe Chávez.

«Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por cómo se han entrenado, como con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano», aseguró Barreto.

Además, el Jefe de Unidad Técnico de Menores remarcó: «Buscábamos salir rápido con transiciones por los costados. Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años».

Consultado por Felipe Chávez, mencionó: «Feliz y contento de tenerlo acá, ha tenido alguna perdida de vuelo, cambio de horario, pero ha tenido una predisposición muy grande y tiene mucha calidad. Al igual que Castro, esperemos que con el tiempo, si siguen bien en sus clubes, van a continuar creciendo acá».

Por último, Barreto valoró el liderazgo de algunos jugadores: «Araujo, Garcés, Valera, López, Noriega o Santamaría, empujan, han recibido con buena predisposición a los chicos y existe una buena convivencia».