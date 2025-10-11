MADRE DE DIOS: RESTAURAN MÁS 700 MIL HECTÁREASDE BOSQUE PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD

*El proyecto incluye 600 mil hectáreas certificadas, más de 250 mil de bosques castañeros y un sistema de monitoreo de fauna con 140 cámaras trampa.

Con el objetivo de preservar el equilibrio natural de la Amazonía peruana y generar beneficios duraderos para la biodiversidad, el clima y las comunidades locales, se ejecuta un proyecto de restauración en más de 700 mil hectáreas de bosque en la región Madre de Dios.

La iniciativa, liderada por HP y WWF Perú, promueve el manejo forestal sostenible y la restauración de áreas degradadas para aprovechar los recursos del bosque sin comprometer su capacidad de regeneración, recuperar hábitats clave y facilitar el desplazamiento de especies como el jaguar.

Actualmente, más de 600 mil hectáreas cuentan con certificación internacional y otras 100 mil se manejan bajo buenas prácticas forestales, lo que refleja un avance concreto hacia la sostenibilidad del paisaje amazónico. “Juntas, estas estrategias fortalecen la salud de los ecosistemas, al mismo tiempo que también sostienen los medios de vida de las poblaciones locales. Es tiempo de unir fuerzas y actuar con decisión”, expresó Karina Salas, gerente del Paisaje Amazonía Sur de WWF Perú.

Bosques castañeros y vivero tecnificado

En los bosques castañeros, por ejemplo, se conservan más de 250 mil hectáreas, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estima que uno de cada cuatro habitantes de Madre de Dios participa en esta cadena productiva no maderable.

“Yo conservo el bosque y le digo a mis hijos que también lo protejan. Defiendo mi bosque porque es vida y me da todo lo que necesito, si lo abandono, todo mi esfuerzo por cuidarlo habrá sido en vano. En los últimos años ha aumentado la contaminación, los invasores y yo he decidido defender mi concesión de castañas. Por aquí pasa el jaguar y otras especies y vivimos a gusto en el bosque que compartimos.”, señaló Ayde Grifa, socia del proyecto y dueña de una concesión castañera de 1,050 hectáreas que maneja desde hace más de 40 años en Madre de Dios.

Otro pilar del proyecto es el vivero tecnificado del Instituto de Iberia, donde se producen más de 126 mil plántulas de especies nativas como caoba, castaña y shihuahuaco, destinadas a recuperar suelos degradados y reactivar funciones clave del ecosistema.

Uso de tecnología avanzada

La tecnología también juega un rol clave. WWF emplea drones, GPS, cámaras trampa y audiómetros para monitorear la salud del ecosistema y detectar amenazas como la caza ilegal. “Contamos con 140 cámaras trampa que registran la presencia de fauna y evidencian que el manejo sostenible permite conservar la vida silvestre”, explicó Frank Flores, Oficial de Vida Silvestre de WWF Perú.

Desde HP, Frinee Cano reafirmó el compromiso de la empresa con la Amazonía: “Buscamos recuperar su funcionalidad ecológica, garantizar la conectividad entre hábitats y fortalecer la conservación de especies clave. Este modelo sostenible asegura el futuro de un paisaje único”.

