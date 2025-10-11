Gonzalo Bueno quedó eliminado en semifinales del Challenger de Cali-Colombia

Luego de haber derrotado en cuartos de final a Juan Pablo Varillas por 2 sets a 1, Gonzalo Bueno perdió en las semifinales del Challenger de Cali-Colombia frente al boliviano Juan Carlos Prado por 2 sets a 0, parciales de 6-3 y 7-5 en una hora y 49 minutos efectivos de juego.

El tenista peruano, había tenido que jugar más temprano ante su compatriota “Juanpi” Varillas, luego de que su partido quedara postergado por condiciones climáticas acaecidas en la ciudad de Cali, el viernes.

Por esto, Bueno tuvo que volver a salir a la cancha nuevamente pasado el mediodía, y esta vez perdió frente al boliviano Prado por 6-3 y 7-5. En el primer set, el peruano quebró el servicio de su rival una vez pero cedió el suyo en dos. En la segunda manga, Prado consiguió un quiebre, si bien Bueno logró recuperar, el boliviano volvió a romper el servicio de su rival y selló su victoria con un 7-5.