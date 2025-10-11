España y Portugal lograron triunfos vitales en su objetivo de lograr los cupos al Mundial 2026

Los favoritos se perfilan como tales. Las Selecciones de España y Portugal, lograron triunfos importantes en el objetivo de estar cada vez más cerca de lograr los boletos al Mundial 2026, tras vencer como locales a Georgia 2-0 e Irlanda 1-0 respectivamente, en la continuación de las Clasificatorias Europeas efectuadas ayer sábado.

Por el Grupo “E” en el Estadio Manuel Martínez de Elche, la Selección de España superó a Georgia 2-0, con tantos de Yeremy Pino a los 24’ y Mikel Oyarzabal a los 64’, más allá de errar un penal Ferran Torres a los 29’. Esta victoria le permite comandar la llave con 9 puntos, dejando atrás a Turquía con 6, Georgia con 3 y Bulgaria 0. Precisamente los turcos golearon de visita a los búlgaros 6-1.

Más angustiante fue el triunfo de Portugal sobre Irlanda 1-0, en cotejo por el Grupo “F”, desarrollado en el Estadio José Alvalade de Lisboa. Cuando el partido parecía que terminaban en empate, y habiendo errado un lanzamiento penal el astro “lusitano” Cristiano Ronaldo a los 86’, apareció Ruben Neves quien se elevó para cabecear un centro excelente de Trincao, y conecta un cabezazo fantástico que supera al arquero Kelleher para ingresar el balón por la esquina superior derecha, dándole el triunfo.

Esta victoria deja a Portugal líder con 9 puntos, seguido por Hungría con 4, Armenia con 3 e Irlanda con 1, todos con tres partidos jugados. Los húngaros derrotaron a Armenia 2-0 en Budapest.

Otros Resultados: Grupo “K”: Serbia 0 Albania 1;Letonia 2 Andorra 2. Posiciones: Inglaterra 15; Albania 11; Serbia 7; Letonia 5; Andorra 1. Grupo I: Noruega 5 Israel 0; Estonia 1 Italia 3. Posiciones: Noruega 18; Italia 12; Israel 9; Estonia 3; Moldavia 0.