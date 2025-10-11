En el Día Mundial del Huevo APA compartió desayuno con niños y jóvenes de la Casa Hogar Don Bosco

Con el objetivo de difundir los beneficios nutricionales del consumo de huevo, la Asociación Peruana de Avicultura (APA) celebró el “Día Mundial del Huevo”, compartiendo un desayuno en la Casa Hogar Don Bosco en Breña.

En el día central de la celebración, la APA en conjunto con el MIDAGRI, realizaron este desayuno compartiendo este super alimento con más de 70 niños y jóvenes de la Casa Hogar Don Bosco. Se hicieron presentes Lourdes Liendo Vargas, directora ejecutiva de la Fundación Don Bosco, Padre Pedro Dabrowski, SDB director de la Comunidad de Acogida Don Bosco, José Vera director de la APA y Sandra Wages – Nutricionista de la APA.

Como es sabido, el Día del huevo, se festeja cada segundo viernes de octubre en todo el mundo, por lo que la APA, además compartió más de 20 mil unidades de esta valiosa fuente de proteínas con poblaciones vulnerables del Perú en Chiclayo, Piura, Trujillo y Arequipa beneficiando a más de 2 mil personas en situación de vulnerabilidad.

Al respecto del valor nutritivo del huevo, Sandra Wages, nutricionista y embajadora del programa “Vive Saludable” de la APA, refirió que “el huevo es uno de los alimentos más generosos, versátiles y poderosos para una alimentación nutritiva y sana. Contiene proteínas de alta calidad que nuestro organismo puede aprovechar totalmente y, contiene vitaminas y minerales que contribuyen a la salud del sistema nervioso, los ojos, el cerebro, entre otros.

Y es que el huevo es un poderoso aliado en la prevención y lucha contra la anemia en el Perú, toda vez que contiene hierro, folato y vitamina B12, nutrientes esenciales para producir hemoglobina que previenen esta enfermedad.

En esta edición del 2025 y bajo el eslogan “Repleto de nutrición natural”, la celebración del “Día Mundial del Huevo” pone en valor el poderoso papel que desempeñan los huevos en la nutrición de personas en todo el mundo.

Los huevos son naturalmente ricos en nutrientes esenciales y accesibles en todo el mundo, siendo a su vez un super alimento que favorece la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida.