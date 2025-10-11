El pase del año: Rutini Wines potencia su equipo enológico con la incorporación de Juan Pablo Murgia  

Kahan Licores presenta oficialmente en Lima a Juan Pablo Murgia como nuevo Gerente de Enología de Rutini Wines, quien trabajará bajo la dirección de Mariano Di Paola, Director Enológico de la bodega desde hace más de tres décadas y figura central en el posicionamiento de Rutini como referente indiscutido a nivel nacional e internacional. Definitivamente, un legado que se proyecta a futuro como el dream team enológico de la reconocida casa vitivinícola del Valle de Uco.

Una de las bodegas más emblemáticas y prestigiosas de Argentina, es sin duda Rutini Wines y en el Perú, una de las más queridas y apreciadas.

Hace unos meses dieron un gran paso clave en su historia, tras anunciar la incorporación del reconocido enólogo Juan Pablo Murguía como Gerente de Enología.

La llegada de Juan Pablo representa mucho más que un nuevo nombramiento: simboliza la confluencia de dos miradas complementarias —la experiencia consolidada de Di Paola y la visión innovadora de Murgia— que potenciarán aún más el legado enológico de la bodega.

Mariano Di Paola, considerado uno de los enólogos más influyentes de Argentina, ha sido distinguido por la revista Decanter entre los 30 winemakers más destacados del mundo y recientemente ha obtenido el Best in Show con el vino Single Vineyard Malbec Gualtallary. Su estilo, su sensibilidad para interpretar los terroirs del Valle de Uco y su compromiso con la calidad han sido fundamentales en el reconocimiento global de Rutini Wines.

Por su parte, Juan Pablo Murgia ha sido elegido “Enólogo del Año” por Tim Atkin MW y es hoy una de las voces más prometedoras de la nueva generación enológica. Con una destacada trayectoria internacional y un perfil técnico que combina innovación, sensibilidad sensorial y visión estratégica, ha demostrado su capacidad para desarrollar vinos que conjugan identidad y proyección global.

Junto con la reciente incorporación de Martina Galeano, Licenciada en enología y magíster en Viticultura y Enología por la Universidad de Davis, California, y un grupo destacado de jóvenes profesionales, se consolida el equipo Enológico tanto de Bodega La Rural como Rutini Wines.

Con este nuevo paso, Rutini Wines reafirma su compromiso con el prestigio, la excelencia y la calidad como pilares de su presente y su futuro.

Importante destacar que Rutini Wines tiene más de 130 años de historia. Desde sus instalaciones en el Valle de Uco, elabora vinos de alta gama reconocidos por su calidad, elegancia y proyección internacional.

En el Perú la línea premium de mono varietales y bi-varietales de Gualtallary, El Cepillo y La Consulta “Rutini Colección”, cuenta con un posicionamiento arraigado en los mas fervientes amantes del vino en el país.

“El consumo de vino está disminuyendo lentamente en el mundo, pero los vinos de alta calidad y orientados al terroir están creciendo y se mantienen sólidos. Debemos seguir haciendo lo que Rutini ha hecho durante muchas décadas y enfocarnos en vinos con identidad de terroir.”, comparte Juan Pablo, invitado de honor y guía en presentaciones, catas y cenas maridajes con clientes, profesionales del sector y prensa en la escena local. ¡Bienvenido!