Cuestionan a posible comprador de Panamericana

Trabajadores de Panamericana Televisión temen quedarse sin trabajo luego de conocerse que Jimmy Pflücker, conocido por su vinculación con la minera Paltarumi, estaría adquiriendo o ya estaría detrás de medios de este canal de Tv. y el diario Expreso. Periodistas y personal técnico con varios años en este canal mostraron su temor más aún luego que conocieran algunas denuncias contra Pflücker relacionadas con operaciones de oro de procedencia irregular en plantas procesadoras vinculadas a Paltarumi.

En expedientes judiciales (Exp. N.º 00058-2024), el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la compra y venta de mineral aurífero.

De otro lado, dijeron, se le habría vinculado a operaciones sospechosas de transporte de oro desde Nazca hacia Lima sin trazabilidad formal. Estos hechos derivaron en diligencias fiscales y citaciones documentadas.

Según reportes periodísticos, Pflücker y sus socios enfrentan denuncias civiles por la presunta adquisición irregular de terrenos en zonas de expansión minera y urbana.

DENUNCIAS Y DOCUMENTOS

En el Expediente 00058-2024-15-5001-JS-PE-01, aparece un apartado donde se imputa que en los años 2020-2021 la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur, por intermedio de Andrés Hurtado Grados, habría hecho prometer, solicitar o recibir US$ 80,000 para que se inicie una investigación por lavado de activos contra la empresa Paltarumi S.A.C., de la cual Jimmy Pflücker es accionista.

En la versión PDF “Elementos de Convicción” del expediente 00058-2024-10-5001-JS-PE-01, se detalla que hay una “Denuncia y/o investigación a Jimmy Pflücker Pinillos, accionista de la planta Paltarumi” como uno de los ejes del proceso. “El riesgo es evidente. Un empresario que enfrenta procesos fiscales puede usar el poder mediático para protegerse o silenciar a sus críticos”, señaló un periodista.