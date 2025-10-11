Colombia se impuso a España por 3-2 y clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile

Proeza. La Selección de Colombia venció a la favorita España por 3-2, con lo cual se clasificó a las semifinales del Campeonato Mundial Sub 20 que se realiza en Chile. El emocionante partido se desarrolló en el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca (VII Región) y con el arbitraje del estadounidense Dickerson. Ahora se medirá ante la Argentina que se impiso a México 2-0.

Colombia pudo ponerse en ventaja a los 38’ con gol de Neyser Villarreal, al culminar un buen avance por la izquierda. En el inicio del complemento, España lo dio vuelta con anotaciones de Rayane Belaid a los 56’ y Jan Virgili a los 59’, dando la impresión que podía mantener esa ventaja parcial..

Pero los “cafeteros” lograron reaccionar y Neyser Villarreal se consagró como la gran figura del partido, al anotar el empate a los 65‘ y el gol de la victoria sobre los 89’, permitiendo que su país esté en las semifinales del Mundial de esta Categoría, por primera vez en 22 años.