Argentina es el otro semifinalista del Mundial Sub 20 de Chile, al superar a México 2-0

La Selección Argentina volvió a demostrar su toda su jerarquía y logró derrotar 2-0 a México, victoria que le deposita en las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Como se hizo una costumbre, el equipo de Diego Placente golpeó en el arranque, con un temprano gol de Maher Carrizo, y aumentó su diferencia en el incio de la segunda etapa con la definición de Mateo Silvetti.

El triunfo contó con su cuota de picante, quedándose la Tri con dos menos por las expulsiones de Ochoa y Jiménez, y ahora la Albiceleste pone la mira en Colombia, adversario que horas atrás dejó en el camino a España en un partidazo y ante el cual luchará por un lugar en la gran final.