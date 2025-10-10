Home ACTUALIDAD Últimos días de inscripción para el voluntariado 2025 de la Corte Superior...

Últimos días de inscripción para el voluntariado 2025 de la Corte Superior de Justicia de Lima

Edgard Villarreal. R.
Participantes tendrán grandes beneficios y se integrarán a las sedes judiciales

Si eres estudiante de los últimos ciclos, egresado y/o bachilleres de las carreras de Derecho, Administración, Estadística o ingeniería industrial puedes inscribirte en forma voluntaria en el Programa de Voluntariado Judicial 2025 de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL).

Solo tienes que ingresar al link https://drive.google.com/drive/folders/1zl1RCcmz-UQ3LBWfSafzV3aL2NUZnKji

para conocer los requisitos e inscribirte de inmediato.

También pueden participar alumnos de los últimos años de carreras técnicas o egresados de Administración, Computación, Secretariado Ejecutivo u otras carreras afines.

Los que cumplan los requisitos para integrar el voluntariado recibirán los siguientes beneficios: puntaje en selección de personal (tu experiencia como voluntario contará en las entrevistas de trabajo del Poder Judicial).

También recibirán formación y certificación gratuita (accede a capacitaciones, reconocimiento institucional y constancia oficial de participación).

Asimismo, ventajas adicionales con la acumulación de hasta 100 jornadas en dos años, que podrán ser reconocidas como créditos académicos en la universidad y otorgar puntaje extra en becas nacionales e internacionales, como las de PRONABEC.

Los estudiantes podrán realizar el voluntariado en todas las sedes de la CSJL

No dejes pasar esta oportunidad para contribuir con la justicia y potenciar tu desarrollo profesional. ¡Inscríbete ya y forma parte del cambio en la CSJL y fortalecer tus competencias profesionales

