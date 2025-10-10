Sortean minivan, motos y artefactos entre contribuyentes de Pachacámac

Como una forma de fomentar una cultura tributaria responsable y contribuir con el desarrollo de su distrito, la Municipalidad de Pachacámac realizó un sorteo de diversos artículos entre sus vecinos, quienes están al día en el pago de sus tributos hasta agosto de este año, entregando el día de ayer una minivan a un afortunado ganador.

La entrega se realizó en el frontis de la Municipalidad, siendo el alcalde del distrito, Enrique Cabrera Sulca, quien le entregó las llaves del vehículo a David Montes Tévez, vecino de Manchay Alto. “Me siento muy contento de haber ganado esta minivan, cuando me enteré no lo podía creer, ahora podré salir a pasear con mi familia con total seguridad e independencia, por eso vecinos estar al día en nuestros arbitrios municipales nos da estás satisfacciones”, aseveró Montes Tévez.

Ya se van entregando refrigeradoras, cocinas a gas, laptops, televisores, planchas, licuadoras, motos, entre otros productos, sorteados en una ceremonia realizada en la Plaza Cívica de Manchay. “En Pachacámac sabemos que el desarrollo es un trabajo en equipo, por eso premiamos a quienes cumplen con responsabilidad sus obligaciones tributarias, ese compromiso se ve recompensado con estos premios. Desde la municipalidad reconocemos y valoramos a cada vecino que aporta por el distrito, porque ese dinero se revierte en obras y mejores servicios para todos”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera.

Finalmente, informaron que en diciembre realizarán otro sorteo similar, incentivando que más vecinos cumplan con su distrito, pero sobretodo, entendiendo que esta recaudación sirve para mejorar la calidad de vida de quienes viven en Pachacámac, con un mejor servicio de recojo de los residuos sólidos, fortaleciendo la seguridad ciudadana y haciendo obras.