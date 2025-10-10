Selección Peruana perdió en la última jugada ante Chile 2-1 en amistoso efectuado en Santiago

CARLOS HIDALGO

Cuando estaba cerrado el empate en el primer partido de la era de Manuel Barreto con un equipo renovado, llegó el lamentable autogol de Matías Lazo, que posibilitó que Chile derrote a Perú 2-1 en amistoso jugado en el Estadio Bicentenario de Santiago. Cedar Inga adelantó en favor de nuestra selección con un golazo.

La primera etapa, Chile tuvo ligeramente el dominio y creó un par de ocasiones en el arco de Diego Enríquez, salvando en una Matías Lazo sobre la línea. Perú poco a poco se atrevió a llegar al arco rival y avisó Max Loren Castro que casi anota.

Hasta que a los 39’ llegó el gol peruano. Jesús Castillo mandó un servicio largo a la izquierda donde Cesar Inga paró el balón y tras sacarse la marca de Hormazábal, sacó un derechazo al segundo poste del arquero Vigouroux clavando el balón a la red, y lograr el 1-0. Golazo.

En el complemento Chile salió mejor, y a los 63’ Vicente Pizarro sacó un centro para que Ben Brereton añada el balón para el 1-1 de Chile y en los descuentos una desafortunada acción de Matías Lazo que mandó el balón al arco de Enríquez, le otorgó a Chile el triunfo por 2-1.

ALINEACIONES

CHILE: Vigouroux; Echeverría, Sierralta (Garguez), Kuscevic; Hormazábal, Pizarro (Núñez), Altamirano (Montes), Suazo; Cepeda (Millán), Brereton (Gutiérrez) y Tapia. DT: S. Miranda.

PERÚ: Enríquez; Lazo, Araujo, Garcés, Inga; Noriega, Castillo (Távara), Concha (Chávez); Grimaldo (Reyna), Ramos (Valera) y Castro (Cabrera). DT: M. Barreto.

ÁRBITRO: Leandro Rey Hilfer (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Bicentenario de La Florida