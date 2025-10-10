Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su «incansable» lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

La Academia premió la labor de la principal figura opositora de Venezuela. «Una valiente y comprometida defensora de la paz», destacó el Comité sobre María Corina Machado.

La Academia concedió el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su esfuerzo por una “transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Noruego del Nobel.

El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, destacó que Machado se convirtió en una “figura clave unificadora” dentro de una oposición históricamente dividida. “Venezuela ha pasado de ser un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”, afirmó Frydnes sobre su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró estar “en shock” tras conocer que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, según un video difundido por su equipo de prensa. En la grabación, se la escucha sorprendida mientras conversa con Edmundo González Urrutia, su compañero de lucha política. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, dice entre risas nerviosas. “Estamos en shock de alegría”, responde González, exiliado en España, quien calificó el premio como un “merecido reconocimiento” a la larga lucha democrática venezolana.



Machado, de 58 años, vive en la clandestinidad desde julio de 2024, cuando denunció fraude en las elecciones que reeligieron a Nicolás Maduro. El Comité Noruego del Nobel destacó su “incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su papel como figura unificadora de la oposición en un país que describió como “brutal y autoritario”. La dirigente lideró la campaña presidencial pese a estar inhabilitada, recorriendo el país mientras respaldaba la candidatura de González Urrutia.

En otro video publicado por el Comité Nobel, se ve el momento en que Machado recibe la llamada desde Oslo para comunicarle la noticia. “Oh Dios mío… no tengo palabras. Me siento honrada y agradecida en nombre del pueblo venezolano”, respondió emocionada. “Este premio es un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y no lo merezco sola”. A lo que el secretario del comité, Kristian Berg Harpviken, replicó: “Usted se lo merece. Este es un reconocimiento a su trabajo y a su pueblo”.

María Corina Machado representa “las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas”. Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Comisión de Derechos Humanos, destacó desde Ginebra que el galardón refleja también la defensa de los derechos civiles y el Estado de derecho en un país que atraviesa una prolongada crisis política y humanitaria.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el reconocimiento, afirmando que “no solo honra la valentía de María Corina Machado, sino cada voz que se niega a ser silenciada”. En un mensaje publicado en la red X, subrayó que el premio envía un mensaje poderoso al mundo: “No se puede encarcelar el espíritu de libertad. La sed de democracia siempre prevalece”.