Poder Judicial: ANC advierte presuntas irregularidades en programación simultánea de juicios orales

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) habría advertido con suma preocupación que, en algunas Cortes Superiores de Justicia del país, se estarían programando de manera simultánea audiencias de juicio oral a la misma hora, ante un mismo colegiado, pero con distintos directores de debate.

Esta situación constituiría una seria afectación al diseño y a los principios fundamentales del Nuevo Código Procesal Penal.

Como es de conocimiento de la comunidad judicial, el juzgamiento en sede colegiada exige la presencia y participación activa de los tres jueces que integran el órgano jurisdiccional. Por ello, la realización de audiencias con participación individual o parcial de los magistrados no solo desnaturaliza el carácter colegiado del juzgamiento, sino que también pone en grave riesgo la validez procesal, al vulnerarse los principios de inmediación, continuidad y concentración del juicio oral previstos en el artículo 356 del Nuevo Código Procesal Penal.

En consecuencia, la ANC-PJ exhorta a todos los jueces y juezas integrantes de los colegiados penales a abstenerse de fijar o permitir agendas paralelas de juicios orales que imposibiliten el ejercicio pleno de sus funciones jurisdiccionales en una misma franja horaria.

Cabe precisar que esta disposición será objeto de supervisión por parte de la Autoridad Nacional de Control, a través de la Oficina Central de Control Preventivo y Concurrente, bajo responsabilidad funcional.

La Autoridad Nacional de Control reafirma su compromiso con la legalidad, la tutela jurisdiccional efectiva, el respeto al debido proceso y la calidad del servicio de administración de justicia.