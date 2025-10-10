Percy Céspedez: APDAYC le rinde homenaje por 25 años de trayectoria

Este lunes 13 de octubre, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) le rendirá tributo a reconocido productor peruano. El ingreso será libre

Lima.- Reconocido como el mayor impulsor de la videomúsica en el Perú, Percy Céspedez transformó el videoclip en un lenguaje artístico que complementa y potencia la canción. Con una visión innovadora, abrió un camino para que el talento nacional trascendiera fronteras y consolidó la figura del artista visual en la industria musical.

APDAYC reconocerá la contribución de Percy. Presentará una muestra de sus videos, junto a un panel reconocido de comentaristas. Y más…

A lo largo de su trayectoria, Céspedez enfrentó limitaciones técnicas y presupuestarias con creatividad y perseverancia. Desde su productora Elemental Visual Media, logró llevar producciones nacionales a cadenas internacionales como MTV, HTV, Ritmo Son Latino y Much Music.

Con más de 300 videoclips realizados y 40 números uno en rankings internacionales, ha trabajado con figuras como Gian Marco, Pedro Suárez Vértiz, Libido, Zen, Adammo, Grupo 5 y Daniela Darcourt, así como con artistas internacionales, como Jarabe de Palo, Kalimba, Andrés Cepeda y Luis Enrique. Su talento le ha valido cuatro Premios MTV, una nominación al Grammy Latino y múltiples distinciones dentro y fuera del país.

Durante la ceremonia, APDAYC también anunciará un convenio con Elemental Visual Media para que más compositores puedan acceder a la realización de videoclips bajo la dirección de Céspedez.

Con este homenaje, APDAYC reconoce a un creador, en verdad: un artista visual, que ha convertido la música y la imagen en un solo relato, marcando un hito en la historia del arte audiovisual peruano.

El lunes 13 de octubre a las 7 p. m., en la Alianza Francesa de Miraflores (Av. Arequipa 4595), la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) rendirá un homenaje al director y productor audiovisual Percy Céspedez, quien celebra 25 años de carrera. El ingreso será libre.