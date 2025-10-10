Pensión 65: cerca de 5 mil usuarios encuentran nueva oportunidad laboral con Llamkasun Perú

Durante el 2024 y 2025, un grupo de adultos mayores mejoró su calidad de vida con el programa de empleo temporal.

Entre el 2024 y 2025, alrededor de 5 mil usuarios del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social encontraron una nueva oportunidad laboral a través de Llamkasun Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, demostrando que su vitalidad y productividad se mantienen en el tiempo.

El Midis indicó que los adultos mayores que reciben la cobertura integral de Pensión 65 también participan en actividades y proyectos que contribuyen en el desarrollo de sus distritos, gracias a la articulación con el Ministerio de Trabajo y los gobiernos locales.

El programa del Midis hizo seguimiento a las convocatorias de Llamkasun para que sus unidades territoriales, ubicadas en todas las regiones del país, promuevan la participación de su población usuaria.

En lo que va del 2025, más de 1900 participaron del programa de empleo temporal. Huancavelica y Ayacucho fueron los departamentos donde hubo más adultos mayores, con 249 y 247, respectivamente. “La lista continúa con Apurímac (158), Junín (141), Huánuco (134), Áncash (123), y Cusco (116)”, precisó Pensión 65.

Los usuarios realizaron trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de espacios públicos, locales destinados a comedores populares u ollas comunes, centros educativos y de salud, mercados, espacios turísticos, entre otros.

Cabe precisar que, en el 2024, más de 3 mil usuarios de Pensión 65 participaron en diversos proyectos del programa Llamkasun Perú, que les permitió contribuir a sus localidades y fortalecer su autonomía en la sociedad.