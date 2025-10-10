Paraguay empató con Japón 2-2 en amistoso durante su gira por Asia en esta doble fecha FIFA

La Selección de Paraguay que dirige el técnico argentino Gustavo Alfaro, inició con éxito su mini gira por territorio asiático en esta doble fecha FIFA, logrando un empate ante su similar de Japón 2-2, cotejo efectuado en el Panasonic Stadium Suita, confirmando su buen momento futbolístico, que le permitió clasificarse después de 15 años a un Campeonato Mundial.

La primera etapa que tuvo dominio alterno de ambos seleccionados culminó con empate a un gol por lado. Abrió la cuenta Miguel Almirón para los guaraníes a los 20’, mientras que Ogawa a los 26’ puso el empate para los nipones.

En la parte complementaria, otra vez el elenco sudamericano se puso arriba, gracias al tanto anotado por el volante Diego Gómez que milita en el Brighton de Inglaterra a los 64’, y en el tiempo adicional Ueda (94’) puso el gol de la igualdad definitiva de 2-2.