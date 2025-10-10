Ministerio de Justicia: se promulga Decreto Supremo que permitirá acelerar la construcción de penales

Norma autoriza el uso de sistemas de construcción modular e industrializada en la infraestructura penitenciaria.

El Poder Ejecutivo promulgó hoy el Decreto Supremo N.° 018-2025-JUS que autoriza el uso de técnicas modernas de construcción industrializada y modular en proyectos penitenciarios, siguiendo estándares internacionales reconocidos, lo que acelerará significativamente sus tiempos de ejecución.

La norma, refrendada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, permite que los proyectos de infraestructura penitenciaria utilicen sistemas de construcción con piezas prefabricadas, aplicando criterios de diseño basados en estándares internacionales como la Guía ACI 550.1R-09, sin apartarse de las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Uno de los principales avances de esta norma es la eliminación de trabas burocráticas que retrasaban los proyectos. Anteriormente, los sistemas de construcción prefabricados se consideraban «no convencionales», lo que obligaba a cada proyecto a tramitar su aprobación individual ante el SENCICO. Con la nueva disposición, los equipos técnicos ya cuentan con un marco legal claro que autoriza expresamente el uso de estos sistemas, eliminando la necesidad de permisos por cada proyecto.

La construcción modular permitirá fabricar las piezas en plantas industriales al mismo tiempo que se avance con los trabajos en el terreno, reduciendo considerablemente los tiempos de obra y evitando paralizaciones por lluvias o retrasos logísticos. Esta modalidad optimiza el uso de recursos y el gasto público, al reducir costos de materiales y mano de obra, además de impulsar la innovación y el desarrollo industrial en el país.

Asimismo, el uso de sistemas industrializados acelerará los plazos de construcción dado que las piezas prefabricadas se producen en serie con estándares uniformes, lo que además permitirá un mayor control de calidad y menos contingencias durante la edificación.

Finalmente, la norma garantiza que todas las construcciones cumplan con los mismos niveles de resistencia, rigidez y seguridad estructural exigidos por la normativa peruana.