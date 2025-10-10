 José Jerí Oré, Presidente de República: llega a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos 

El nuevo presidente de la República, José Jerí, de 38 años, ha enfrentado investigaciones por presunto por abuso sexual y enriquecimiento ilícito. «La humildad, responsabilidad y compromiso me va a sobrar para poder hacer los cambios que se necesitan», dijo en su primer discurso.

Luego de la vacancia por incapacidad moral que sacó del cargo a Dina Boluarte, el Perú amaneció con un nuevo mandatario, el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, asumió el Despacho Presidencial.En tan solo unas horas, José Enrique Jerí Oré pasó de ser congresista de Perú a ponerse la banda presidencial para ejercer el cargo más importante del país. Sin embargo, es un parlamentario que llegó al puesto acompañado de una serie de cuestionamientos

El abogado José Enrique Jerí Oré, de 38 años, acaba de asumir la presidencia del Perú tras jurar al cargo en una ceremonia marcada por la tensión política. La madrugada de este viernes 10 de octubre, recibió la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi.

Miembro del partido Somos Perú, Jerí fue elegido presidente del Congreso para el periodo 2025-2026 y, ante la vacancia presidencial de esta noche, asumió la jefatura del Estado según lo establece la Constitución. Su ascenso ocurre en un momento de alta inestabilidad institucional, cuando el país enfrenta otra crisis política generada por la inseguridad ciudadana. El punto de quiebre para vacar a Dina Boluarte fue el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina.

El anuncio se da en medio de las investigaciones que enfrenta la vacada presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos vinculados al caso de los relojes Rolex y depósitos no declarados.

Jerí Oré, nació en Jesús María el 13 de noviembre de 1986. Inició su carrera política dentro de Somos Perú, donde ocupó cargos orgánicos antes de postular al Parlamento en las elecciones generales de 2021, logrando un escaño por Lima. Fue accesitario de Martín Vizcarra y se ganó visibilidad como vocero de su bancada.

A nivel personal, es católico, tiene pareja pero no está casado y tampoco tiene hijos.

Desde 2013 está afiliado al partido derechista Somos Perú, formación en la que desempeñó varios cargos. Se postuló un par de veces a las elecciones municipales para entrar a la Municipalidad de Lima pero no fue elegido.

Pese haber recibido apenas unos 11.600 votos en las elecciones parlamentarias de 2021, se convirtió en congresista al ser accesitario (suplente) del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue inhabilitado y que había recibió por su parte más de 200.000 votos.

Ha sido investigado por presunto abuso sexual y enriquecimiento ilícito, lo que generó la suspensión temporal de su militancia en Somos Perú. Jerí dijo ser inocente y la denuncia por abuso sexual fue archivada en agosto de este año, por la Fiscalía Suprema de Familia, dirigida entonces por el actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

El nuevo presidente asume el mando del país con un Congreso fragmentado, una ciudadanía desconfiada y una economía que busca estabilizarse tras meses de incertidumbre.

Su principal desafío será la lucha contra la inseguridad ciudadana. Los próximos meses serán decisivos para determinar si José Enrique Jerí Oré logra consolidarse como una figura de consenso o se convierte en otro episodio más de la inestabilidad que marca la política peruana.

El 26 de julio de 2025 fue escogido como cabeza del Legislativo, pese a que en ese momento seguía abierta una investigación por violación sexual en su contra.

«A mis 38 (años) asumo el reto de dirigir el Congreso. Hoy vivo con orgullo esta responsabilidad, donde la energía de mi edad se combina con una firme vocación política y de servicio a nuestra nación. Quiero decirles a los jóvenes que la política necesita de sus ideas y, sobretodo de su amor por el Perú», escribió en redes sociales cuando fue elegido como cabeza del Legislativo.

Jerí es muy activo en su cuenta de Instagram, donde se define como «abogado y animalista» y donde plasma de forma diaria sus actividades como presidente del Congreso, algo que también hacía en su etapa anterior como congresista.

¿QUÉ DIJO JOSÉ JERÍ EN SU PRIMER DISCURSO COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

Esta madrugada, Jerí brindó su primer discurso ante el Pleno del Congreso. Aseguró que está comprometido con hacer los cambios que el país requiere.

«Hoy asumo con humildad la presidencia de la rep´blica por sucesión constitucional para instalar un gobierno de transición de amplia base. Tenemos que construir juntos acuerdos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada», dijo al iniciar su primer discurso como presidente.

«A todas las personas a las cuales no hemos podido atender ni cumplir sus expectativas, sueños o esperanzas y si hay que aprender de alguien es de Grau y hay que saber pedir perdón. A todos las disculpas del caso y la promesa de comenzar a construir, sentar las bases y construir las bases de un país que permita generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases hoy», añadió.

«Para ello, tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja es la inseguridad ciudadana, el principal enemigo está afuera en las calles, las organizaciones criminales, ellos son nuestro enemigo y debemos declararle la guerra a la delincuencia. para ello, tenemos a la PNP, a las FF.AA. y debemos tener el compromiso de las demás instituciones del Estado», sostuvo.

La mujer detrás de José Jerí

El entorno político de Perú ha centrado recientemente la atención en Patricia Li Sotelo, una figura cuyo papel en la estructura de poder que rodea al presidente de la República, José Jerí Oré, ha sido objeto de análisis e investigaciones por diversos medios de comunicación. La Mula ha hecho eco de su influencia en las recientes alianzas y negociaciones políticas.

Según informó La Mula, Patricia Li cuenta con una trayectoria amplia dentro del ámbito político peruano, habiendo ocupado posiciones de liderazgo y asesoría en organizaciones como Somos Perú, así como en gobiernos locales. En las elecciones generales de 2016, postuló al Congreso con el número 11 en la lista por Lima bajo la coalición Alianza para el Progreso – Somos Perú, aunque su candidatura fue retirada luego de admitirse una tacha en su contra por presunta falsificación de documento académico.

El ascenso de Li Sotelo no se limita al intento parlamentario. Fue alcaldesa de Punta Negra, aunque su gestión se interrumpió tras un pedido de vacancia por contratación indebida. En marzo de 2015 fue elegida presidenta de Somos Perú mientras asesoraba al despacho congresal de Fernando Andrade, militante del mismo partido.

La Mula ha detallado que la influencia de Patricia Li se evidenció en su papel articulador dentro de las fuerzas regionales, estableciendo contactos con diversos gobernadores y figuras políticas nacionales. La periodista Graciela Villasís, entrevistada por La Mula, afirmó: “Ella es en realidad la que articula, la que habla con las organizaciones políticas”. Villasís señaló que Li “tiene varios gobernadores regionales, como seis, y si llega el otro poder —el Ejecutivo—, ¿quién crees que va a estar detrás del poder? Patricia Li”.

Las investigaciones periodísticas también han documentado señalamientos legales y administrativos sobre Li Sotelo. La Fiscalía de la Nación recibió denuncias por la supuesta falsificación de su título de contadora, documento que le abrió las puertas a roles de asesora en el Parlamento. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 aceptó su retiro de la contienda en 2016 en ese contexto. Además, su nombre figura en el proceso como cómplice en el caso de fraude fiscal atribuido al exvicepresidente de Confiep, Lelio Balarezo Young.

La relación directa entre Patricia Li y José Jerí Oré se interpreta como un factor clave para entender cómo el actual presidente, que en el Congreso integraba una bancada modesta, logró reunir los apoyos necesarios para liderar el Parlamento y llegar a Palacio de Gobierno. “Patricia Li es la que negocia con todos”, sentenció Villasís, remarcando la capacidad de la dirigente para tejer alianzas y consolidar espacios de poder.