José Jerí es el nuevo presidente del Perú: este fue su primer discurso



El presidente expresa su compromiso de restaurar la confianza institucional y convoca al Congreso y a la sociedad a respaldar un proceso electoral legítimo bajo su mandato

En su primer mensaje al país, el mandatario anunció que encabezará un gobierno de transición enfocado en la reconciliación nacional, la seguridad ciudadana y la organización de elecciones transparentes. Reconoció la profunda crisis política y social que atraviesa el país, marcada por la inestabilidad institucional y la desconfianza ciudadana. “El Perú atraviesa una crisis constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada”, afirmó.

Uno de los principales anuncios de Jerí fue la declaratoria de guerra a la delincuencia, a la que calificó como “el principal enemigo del país”. En ese sentido, exhortó a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación a coordinar esfuerzos para recuperar la seguridad en las calles. “No solo debemos declararle la guerra a la delincuencia, sino ganarla de una vez por todas”, enfatizó.

“Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos”, afirmó el presidente ante el Parlamento.

El nuevo jefe de Estado reconoció el desgaste institucional, la falta de confianza de la ciudadanía y la necesidad de restaurar el vínculo entre el Estado y la sociedad. “El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada”, expresó durante lo que fue su primer mensaje a la Nación.

Dirigiéndose a la ciudadanía, Jerí se refirió especialmente a los jóvenes, a quienes describió como protagonistas de las demandas populares actuales. “A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad”, sostuvo. El presidente reconoció que el Estado no ha logrado atender expectativas y extendió una disculpa “por los errores que hemos cometido”.

Pidió perdón y declara la guerra a la criminalidad

Durante su discurso, el mandatario mencionó la figura de Miguel Grau, símbolo de integridad y dignidad nacional, como ejemplo para la función pública. “Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores”, indicó Jerí.Consciente de la premura de las demandas sociales, el nuevo presidente subrayó que la urgencia principal en este momento es la seguridad en las calles. “El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está fuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos”, enfatizó.

Jerí anunció que el Gobierno declarará la guerra a la delincuencia y movilizará a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y al sistema judicial para enfrentar el crimen. “Debemos no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas”.



Neutralidad electoral

En materia política, Jerí garantizó la organización de un proceso electoral transparente y neutral. Entre los compromisos asumidos se incluyó la convocatoria de elecciones “con transparencia, legalidad y total neutralidad, que conduzcan a la elección de un próximo gobierno constitucional”. Reiteró que la principal tarea de su gestión es dejar encaminado un proceso electoral legítimo y aceptado por todos los sectores.

Al referirse a su propia trayectoria, José Jerí enfatizó que los cargos públicos pueden ser trascendidos por las personas y no al revés. “Los cargos no hacen a las personas. Las personas hacen o pueden redefinir los cargos. Se me puede criticar muchas cosas, pero no se puede criticar mi voluntad de querer hacer las cosas”, señaló.

Destacó que su voluntad “estará orientada a la declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado y también a garantizar la estabilidad”.

“Nuestro país merece más. Nuestra población merece más de sus autoridades”. Con ello, invitó al Congreso y a la ciudadanía a acompañar el proceso de cambio institucional con confianza y sentido colectivo.

¿Cuántos presidentes tuvo el Perú en los últimos 10 años?

En menos de una década, el Perú ha tenido cuatro presidentes constitucionales producto de sucesiones y crisis políticas que reflejan la fragilidad institucional del país.

Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia el 28 de julio de 2016, pero renunció el 23 de marzo de 2018 tras verse involucrado en denuncias por corrupción. Su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el mando ese mismo día por sucesión constitucional. Sin embargo, fue vacado por el Congreso el 9 de noviembre de 2020 con 105 votos a favor, en medio de acusaciones de incapacidad moral.

Tras una breve crisis institucional y movilizaciones sociales, Francisco Sagasti asumió la Presidencia de la República el 17 de noviembre de 2020, completando el periodo de gobierno hasta el 28 de julio de 2021. En las elecciones generales de ese año, Pedro Castillo fue elegido Presidente Constitucional de la República y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido luego de intentar disolver el Congreso.

Finalmente, Dina Boluarte, quien era primera vicepresidenta, asumió la Presidencia Constitucional del Perú el 7 de diciembre de 2022 por sucesión constitucional, marcando el quinto cambio de mando en ocho años.