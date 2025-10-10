Jefe de Sineace propone eliminar ranking de Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) publicó el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022. Esta herramienta clasifica a las universidades peruanas según varios indicadores como el referido al número de publicaciones en revistas indexadas de primer nivel.

Esta situación ha generado observaciones en el ámbito académico por temas metodológicos y su impacto social.

Sobre el tema, Ángel Velázquez, presidente del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (Sineace) advirtió que “los rankings pueden generar una percepción distorsionada sobre la calidad de los egresados y afecta su empleabilidad y movilidad social”.

“Perú es un caso singular, ya que no es común que un organismo gubernamental elabore rankings universitarios. Cualquier ranking que publique esta superintendencia provocará satisfacciones para unos y desconciertos para otros, pues necesariamente tendrá las mismas falencias que las clasificaciones internacionales”.

Sin embargo, precisó que, la Sunedu está obligada a elaborar el ranking porque así lo manda la Ley universitaria. Todos los rankings tienen problemas, porque no son una herramienta idónea para medir la calidad de las universidades.

PROPUESTA

Velázquez señaló que, incluir estos rankings en la Ley Universitaria ha sido una anomalía que debería corregirse, pues genera más confusión que beneficios. “Para mejorar la calidad universitaria, es necesario fortalecer los procesos de licenciamiento y acreditación, que son los mecanismos reconocidos a nivel internacional”, sostuvo.

El acápite 15.15 de la Ley, referido a las funciones de la Sunedu señala textualmente: “publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que incluye ranking universitario, respecto del número de publicaciones indexadas, entre otros indicadores”.

CUESTIONAMIENTOS

Expuso que los cuestionamientos hacia estos rankings se centran en la selección de indicadores que privilegian la investigación y desatienden la actividad académica, que es el núcleo de las universidades.

Además, detalló que cada combinación de indicadores refleja un modelo particular de calidad, sin considerar la diversidad y particularidades de modelos universitarios nacionales e internacionales.

“Rankings internacionales como Scimago, QS y Times Higher Education (THE) usan metodologías muy distintas, lo que genera resultados disímiles e inconsistentes para las universidades peruanas. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupa el segundo lugar en Scimago y QS, pero no aparece en THE”, comentó.

A nivel internacional, los referentes de calidad más importantes lo constituyen los procesos de acreditación de la calidad que, en el caso peruano es precedido del licenciamiento. Es necesario reforzar ambos procesos, si realmente aspiramos a lograr para nuestras universidades, altos estándares de calidad académica, remarco el experto.