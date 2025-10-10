Ignacio Buse busca este sábado pase al cuadro principal del ATP 250 de Estocolmo

Quedó todo listo para que Ignacio Buse busque su pase al cuadro principal del ATP 250 de Estocolmo luego que del sorteo de las llaves de la clasificación. El tenista peruano enfrentará al británico Arthur Ferry, (221 ATP). El partido será este sábado 11 en horas de la mañana para nuestro país.

Este no será el primer torneo de esta magnitud para la raqueta nacional, pero sí el primero en superficie dura y en un recinto techado como lo es el Royal Lawn Tennis Club de Estocolmo. Buse ya ha disputado tres torneos ATP 250 esta temporada. En Santiago y Kitzbuhel llegó a ronda de 32, mientras que en Gstaad alcanzó las semifinales.