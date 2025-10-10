Del tatami al corazón: el Grand Prix de Judo Lima 2025 reúne a la élite mundial

18 judokas peruanos, 11 varones y 7 damas frente a otro gran desafío que arranca este sábado 11 en el Coliseo Dibós.

Luego del impresionante éxito del World Championships Juniors Lima 2025, la Federación Deportiva Peruana de Judo que lidera María Martínez, con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) se alista para presentar otro super evento de talla mundial con la realización del Grand Prix 2025 que reunirá del 11 al 13 de octubre del presente año en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, a 293 grandes judokas de 49 países de Asia, América, Oceanía África y Europa y donde el Team Perú será representado por 18 deportistas, 11 varones y 7 damas.

Es por ello que este viernes se realizó en el Hotel Westin de San Isidro, el sorteo de los combates del Grand Prix de Judo Lima 2025 con la presencia del presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra; María Martínez, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo; Ms Tina Trstenjak, director de referis de la IJF; Mr Kosei Inoue, director deportivo de la IJF; Kimberlie Rivera, directora deportiva de la CPJ; Vladimir Armenteros, director técnico del Comité Olímpico.

Los dos tatamis del popular coloso «Chachi’ Dibós están listos para nuevos combates y desafíos. Judo Perú pondrá en el ruedo a lo más graneado de su presente y futuro, en damas Brillith Gamarra (48k), Driulys Rivas (52k), Luciana Julca, Kiara Arango (57), Hilary Lam (63), Xsara Morales (70k) y Camila Figueroa (78k). Hay que destacar el apoyo del IPD a los atletas a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF).

En varones estarán Zach Garma, Michael Patiño (60k), Mateo Cóndor, Franco Baltazar, (66), Aldair Barthe (73k), Fatih Muñoz, Javier Saavedra, Said Palao (81k), Yuta Galarreta, Emilio Loo (90kg) y Daryl Yamamoto.

«Gracias al IPD por su apoyo igual que al Comité Olímpico Peruano. Este Grand Prix no solo es una competencia sino una fiesta del deporte y de valores en la familia del judo. Bienvenidos a Lima», dijo Maria Martínez.