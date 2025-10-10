Conmebol analiza cambio de sede de la final de Copa Libertadores que está designada em el Monumental de Ate

La Conmebol ante los recientes sucesos políticos suscitados en e Perú, viene analizando la posibilidad de cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores, que tiene al Estadio Monumental de Universitario como escenario elegido para el 29 de noviembre próximo. Fuentes consultadas en Luque-Paraguay, señalaron que esa opción se ha barajado hoy jueves.

Sin embargo, el club Universitario de Deportes, anunció que no ha recibido comunicación alguna del ente máximo del fútbol sudamericano al respecto, y continúan con los arreglos del Estadio para la final, tanto así que trasladó su partido de la siguiente fecha ante Ayacucho de local, para el Estadio Nacional.