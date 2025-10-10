Congreso derriba al gobierno de Dina por más cien votos

ATAQUE DE SICARIOS contra concierto de Agua Marina precipitó la presentación de cuatro mociones de vacancia contra Boluarte.

Al cierre de esta edición, por una aplastante mayoría de 123 votos, el Congreso aprobó citar a la presidenta Dina Boluarte ante el pleno para ejercer su defensa ante cuatro mociones de vacancia en su contra, pero su caída era un hecho irreversible desde la tarde de ayer cuando la bancada de Fuerza Popular se sumó a esas iniciativas.

La caída de Boluarte se precipitó en horas de la mañana, en el pleno del Congreso, cuando se trató de poner en debate la vacancia de la presidenta ante la ola de criminalidad que azota a Lima y que alcanzó su clímax con el ataque a balazos, en Chorrillos, contra un concierto del grupo Agua Marina y que dejó cinco heridos.

El vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a cargo del pleno se negó a admitir a debate el pedido de vacancia, lo que motivó a la bancada de Renovación Popular a presentar una moción de vacancia, la que en pocas horas tuvo más de 30 votos de respaldo de congresistas de todas las bancadas.

En las primeras horas de la tarde, otras tres mociones de vacancia se presentaron

contra la presidenta y, antes de las 4 de la tarde, la bancada de Fuerza Popular -que hasta ese momento había dado su respaldo a Boluarte- dio un giro de 180 grados y anunció su respaldo a las mociones de vacancia.

Poco después, la caída de Boluarte se volvió irreversible cuando el presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña también anunció que su bancada apoyaba la vacancia de la presidenta Boluarte, ante la incapacidad del gobierno de poner freno a la ola de vicariato y

extorsión que afecta a choferes, pequeños negocios y orquestas.

QUE NO SALGA

El congresista Guillermo Bermejo, ante la inminencia de la vacancia, solicitó a través de un oficio dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que se inicien las coordinaciones correspondientes para requerir el impedimento de salida del país de la presidenta Boluarte.

Pese a la gravedad de la crisis, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal afirmó a la prensa, en la puerta de entrada de Palacio de Gobierno, que Boluarte no iba a renunciar y tampoco iba a fugar del país. Igualmente negó que vaya a pedir asilo a Ecuador, donde se encuentra el canciller peruano.

“La presidenta está tranquila y no hemos hablado de que vaya a renunciar o irse del país, me ha convocado para ver cómo van sus carpetas en la fiscalía”, expresó Portugal, horas antes de que se precipitaran los hechos y se diera luz verde a las mociones de vacancia en el Congreso.

TRAICIÓN DE KEIKO Y ACUÑA

A diferencia de las versiones optimistas de Portugal, fuentes de Palacio de Gobierno indicaron que la presidenta no esperaba que se presentaran mociones de vacancia en su contra, y menos que tuvieran el respaldo de Keiko Fujimori y César Acuña, líderes de Fuerza Popular y APP, cuyas bancadas le daban respaldo en el Congreso.“Ahora se da cuenta que fue un error en confiar en una lideresa que traicionó a su padre para que no sea

indultado, y se enfrentó a su propio hermano”, dijo la fuente en alusión a la lideresa de FP, quien se prepara a lanzar su cuarta candidatura presidencial para las elecciones del 2026.

CITARON A GABINETE

En horas de la tarde, al desatarse la crisis política por la ola de criminalidad, el Congreso citó al primer ministro Eduardo Arana y su gabinete en pleno. Arana y su ministro del Interior trataron de explicar que había logros en la lucha contra los extorsionadores y sicarios, e incluso dijeron que con la vacancia presidencial no se iban a solucionar los

problemas.

La presentación del gabinete ministerial fue un mero trámite porque en horas de la noche, por 108 votos se dio luz verde al debate de las cuatro mociones de vacancia y luego se aprobó convocar a la presidenta para que ejerza su defensa, tal como lo establece el debido proceso.