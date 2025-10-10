Brasil goleó a Corea del Sur 5-0 en amistoso jugado en Seúl

Paliza. La selección de Brasil goleó con autoridad a Corea del Sur por 5-0, en un amistoso internacional disputado hoy jueves en el Seoul World Cup Stadium de Seúl, y con el arbitraje del qatarí Al Jassim. El Scratch dirigido por el técnico italiano Carlo Ancelotti dominó de principio a fin y mostró una versión arrolladora, con gran eficacia ofensiva y una sólida actuación colectiva.

En los 45’ iniciales, los de la “Canarinha” lograron ponerse 2-0 arriba, gracias a los goles anotados por el joven delantero Estêvão que milita en el Chelsea de Inglaterra a los 13’, y lego por el delantero Rodrygo del Real Madrid a los 41’, luego de una excelente jugada colectiva.

En el complemento llegaron tres goles más a cargo nuevamente de Estêvão a los47’ y Rodrygo a los 49’. Dejando el quinto tato para el otro atacante del Real Madrid Vinicius Jr a los 77’, cerrando de la mejor forma un partid calificado por muchos como la mejor expresión futbolística de Brasil, bajo el mando de Ancelotti, pese a no contar con el volante Raphinha.