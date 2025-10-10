Alemania y Francia golearon a Luxemburgo y Azerbayán por las Eliminatorias Europeas

En la continuidad de las Eliminatorias Europas al Mundial 2026, las Selecciones de Alemania y Francia, lograron contundentes triunfos como locales ante Luxemburgo y Azerbaiyán por 4-0 y 3-0 respectivamente, avanzando firme s a lograr el boleto directo a la justa mundialista del próximo año.

En el PreZero Arena de Sinsheim, los germanos resolvieron sin apremios su cotejo ante Luxemburgo por el Grupo “A”. El primer tiempo ya ganaba 2-0 con tantos marcados por Raum a los 12’ y Kimmuch a los 21’ de penal. En el complemento apenas en el reinicio lograron los otros dos tantos por acción de Gnabry a los 48’ y otra vez Kimmich a los 50’. En la tabla los “teutones” comandan con 6 puntos, los mismos que tienen Irlanda del Norte y Eslovaquia, dejando colero a Luxemburgo sin punto alguno.

Mientras tanto, en el Parque de los Príncipes de París, Francia logró supera a Azerbaiyán 3-0, elenco que puso tenaz resistencia en el primer tiempo, donde solo al final Kylian Mbappé hizo la diferencia. Ya en el complemento, Rabiot a los 69’ y Thauvin a los 84’ ampliaron la diferencia. En el Grupo “D”, los franceses lideran cómodamente con 9, seguido por Ucrania con 6, Islandia 3 y Azerbaiyán 1.

Mientras que en el Strawberry Arena de Solna, Suiza de visitante superó a Suecia 2-0, para alejarse de líder en el Grupo “B” con 9 puntos, gracias a los goles de Xhaka a los 65’ de penal y Manzambi a los 94’.

Otros Resultados: Grupo “B”: Kosovo 0 Eslovenia 0. Grupo “D”: Islandia 3 Ucrania 5. Grupo “A”: Irlanda del Norte 2 Eslovaquia 0. Grupo “J”: Bélgica 0 Macedonia del Norte 0; Kazajistán 4 Liechtenstein 0.