Abogado solicitó ante la Fiscalía de la Nación desarchivar todas las investigaciones contra la ex presidenta Dina Boluarte

El abogado penalista Walter Chinchay Carbajal solicitó ante el fiscal de nación Tomás Aladino Gálvez que se desarchive todas las carpetas fiscales en investigación preliminar que recaen sobre la ex presidenta Dina Boluarte Zegarra y que se oficie el pedido de prisión preventiva por 18 el plazo de meses con la finalidad que se fugue del país.

Este pedido fue presentado por el letrado ante la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación, antes que la ex mandataria usando los mecanismos del asilo político logre fugarse del país.

Chinchay Carbajal en su escrito indica, que conforme los canales constitucionales establecidos, se proceda con el desarchivamiento de carpetas fiscales en investigación preliminar y se formalice la formalización de la investigación preparatoria y se solicite prisión preventiva en las investigaciones contra Dina Boluarte, bajo responsabilidad funcional, a fin de bloquearle cualquier pedido de asilo político en alguna embajada.

Además, señala que la señora Boluarte ha sido objeto de denuncias penales constitucionales y administrativas. En mayo del 2025, la Fiscalía de la Nación reveló que enfrenta 34 denuncias presentadas por ciudadanos.