𝗩𝗠𝗧 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝟏𝟒𝟓 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗲𝗰𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗯𝗮𝗹𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗡𝗣

La lucha contra la delincuencia sigue siendo una de las principales tareas de la comuna villamariana.

Con el firme compromiso de combatir la inseguridad ciudadana, la municipalidad de Villa María del Triunfo entregó a la Policía Nacional del Perú (PNP) un importante lote de equipamiento táctico este último 9 de octubre.

La dotación incluyó 145 chalecos antibalas (nivel IIIA), 180 grilletes y portagrilletes, 64 cascos y 21 escáneres; los cuales serán distribuidos entre las cinco comisarías del distrito, así como las unidades especializadas: la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc), el Escuadrón de Emergencia Sur 2, la División Policial Sur 3, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y el Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público (Depoeop).

La ceremonia de entrega se desarrolló en el Polideportivo César Vallejo (zona Nueva Esperanza) y estuvo encabezada por el alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez Hernández. Además, contó con la presencia del jefe de la División de Emergencia (Diveme), coronel PNP Frank Ricardo Chang Campos; el jefe de la División Policial Sur 3, coronel PNP Robert Villanueva Murga; coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen (BRECC Lima Sur); entre otras autoridades policiales.

La lucha contra la inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de la comuna villamariana. En este contexto, la entrega de este equipamiento es de vital importancia, pues fortalece la estrategia integral de seguridad del distrito, que actualmente cuenta con 650 cámaras de videovigilancia, 52 patrullas de serenazgo, 10 unidades del Grupo de Intervención Rápida (GIR) y 50 motocicletas destinadas a la protección de los vecinos.