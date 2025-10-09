Tres  policías heridos tras derrumbe de parte del techo de la Comisaría de Surquillo

Las víctimas han sido trasladadas de emergencia a un hospital cercano.

Esta tarde, el techo del área de recepción de la comisaría de Surquillo colapsó, dejando como saldo tres efectivos policiales heridos. Según información preliminar, los agentes se encontraban cumpliendo labores dentro de la instalación cuando parte de la estructura cedió de forma repentina. Los heridos fueron atendidos de inmediato y trasladados a un centro médico cercano.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la sección colapsada pertenecía al área de guardia, lo que dejó a cuatro agentes policiales heridos. Los afectados fueron evacuados de inmediato para recibir atención médica.

El Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre el incidente y confirmó que se han movilizado ambulancias para brindar atención inmediata a los heridos. Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó a través de su cuenta de X que los efectivos lesionados, identificados como Edgar Cristóbal Quispe, José Corzo Giraldo y José Fernandez Díaz, fueron trasladados al Hospital de la Policía.

Imágenes registradas desde el interior de la dependencia policial muestran a miembros de la PNP retirando escombros, como pedazos de madera, cemento, yeso y fierros, entre otros materiales que sostenían el falso techo.El Ministerio de Salud (Minsa), a través de sus canales oficiales, informó sobre el despliegue de ambulancias para brindar atención inmediata. Al llegar, confirmaron que tres policías resultaron afectados.

Trascendió que uno de agentes presenta una factura, otro presenta policontusiones, mientras que un tercero quedó inconsciente por la magnitud del golpe recibido. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital de la Policía Nacional, ubicado en Jesús María.

“Tras el derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo, se viene realizando la evacuación de los efectivos heridos con apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.Se descarta la afectación a civiles”, publicó la Policía Nacional en su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.Las autoridades dispusieron el cierre temporal de la comisaría mientras se realiza una evaluación estructural para determinar las causas del derrumbe y el estado de las instalaciones.

Asimismo, se comunicó que el personal de emergencia permanecerá en la zona para supervisar la situación, cuantificando los daños materiales.

Para facilitar la labor de bomberos y rescatistas, se cerró el tránsito en las calles aledañas a la comisaría. Se recomienda a los conductores evitar la zona.

Las investigaciones determinarán las causas del derrumbe y si el recinto, de unos 30 años de antigüedad, es habitable. Según Canal N, la comisaría estaba en proceso de remodelación.



Comandante General se pronuncia sobre el accidente

Óscar Arriola, comandante general de la PNP, informó que, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, los efectivos serán trasladados a un local cercano ofrecido por la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza. “Yo mismo iré a verlos”, señaló Arriola tras confirmar su visita a los agentes heridos en el Hospital de la Policía, ubicado en Jesús María.

En tanto, Loayza indicó que no han podido confirmar si la PNP solicitó formalmente la refacción del inmueble, que cuenta con más de 100 años de antigüedad. “Depende del sector y del presupuesto. Hemos advertido sobre la situación. El general ha señalado que va a verificar el estado de salud de los heridos (…) Hago un llamado a las empresas privadas y a Palacio. Tenemos la esperanza de que se concrete la remodelación que [nosotros] propusimos hace algunos años”, comentó.

Algunos testigos señalan que la comisaría se encontraba en proceso de remodelación, aunque las autoridades aún no han mostrado la documentación respectiva que confirmen los trabajos. Es preciso mencionar que esta sede policial se ubica cerca de un centro de salud materno infantil.