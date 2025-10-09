Tony Succar se solidariza con Agua Marina

«Voy a rezar mucho por ellos»

Desde México, Tony Succar esta madrugada tras cumplir un show en la capital azteca se solidarizó con la agrupación Agua Marina.

«Quería decir que estoy en schock con lo que pasó en Perú con Agua Marina, estoy pendiente de las noticias obviamente, es algo terrible, una tragedia. Mis compañeros músicos y todo el Perú está preocupado con la violencia y todo lo que está pasando. Quiero expresar mi soledad especialmente con Agua Marina. Voy a rezar mucho por ellos», precisó Tony en su cuenta oficial de Instagram.