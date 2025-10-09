Selección Peruana con nuevos rostros enfrenta amistoso este viernes a Chile en Santiago

Nuevos aires. Con un plantel de jugadores y sus primeras experiencias, y con apenas 2 o 3 experimentados, la Selección Peruana encara este viernes su primer amistoso bajo la era de Manuel Barreto, enfrentando de visita a una también renovada Selección de Chile, cotejo a efectuarse en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Este compromiso será propicio para muchos jugadores en mostrarse y tratar de dejar una buena impresión, de cara a próximas convocatorias, siendo a no dudar la más esperada lo del volante Felipe Chávez, actualmente en el Bayern Múnich juvenil, sin dejar de lado a Juan Pablo Goicochea, quienes serán alternativa. La experiencia de Miguel Araujo, Renzo Garcés será importante para darle el equilibrio respectivo.

Por su parte el rival Chile, bajo la batuta de Sebastián Miranda, también presenta una renovada oncena, aunque con cierto rodaje en los dos últimos partidos de las Eliminatorias, en el objetivo de una renovación urgente, Lucas Assadi fue desafectado por un problema viral, siendo llamando en su lugar Rodrigo Millán.

ALINEACIONES

CHILE: Vargas; Salinas, Sierralta, Kusevic, Suazo; Loyola, Altamirano, Montes, Gutiérrez; Aravena y Cepeda. DT: S. Miranda.

PERÚ: Enríquez; Lazo, Araujo, Garcés, Inga; Noriega, Castillo, Concha; Grimaldo, Ramos y Castro. DT: M. Barreto.

HORA: 6:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Bicentenario de la Florida-Santiago