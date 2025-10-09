San Luis rindió merecido homenaje a héroes del combate de Angamos

En el parque Miguel Grau de la urbanización Túpac Amaru; el alcalde del distrito de San Luis, Alcalde Ricardo Perez, acompañado de autoridades distritales, personal naval en situación de retiro y vecinos, presidió la ceremonia protocolar conmemorativa en homenaje a todos los héroes del Combate Naval de Angamos.

Un emotivo encuentro familiar; donde con respeto, patriotismo y agradecimiento rendimos tributo a la loable gesta heroica del “Caballero de los Mares”.

El evento se engalanó con la presencia de las escoltas de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de San Luis, del Serenazgo Municipal y las instituciones educativas: Miguel Grau Seminario, San Luis, Villa Jardín y La Cantuta; además de la banda de música del Colegio Embajador Villa Jardín.

Los integrantes del CIAM San Luis nos regalaron todo su talento artístico, con una estampa folclórica del taller de marinera y una retreta peruana del Coro Municipal de Adultos Mayores.