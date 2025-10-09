Proyecto amazónico ‘Juntos por los Bosques’ se consolida en el mercado global de carbono con apoyo de Singapur

* Iniciativa peruana dará créditos de carbono forestal de alta calidad

El proyecto REDD+ peruano “Juntos por los Bosques” fue seleccionado dentro de la reciente contratación anunciada por el Gobierno de Singapur, para la adquisición de 2,175 millones de toneladas de créditos de carbono de alta calidad basados en la naturaleza, provenientes de cuatro iniciativas en Perú, Ghana y Paraguay, consolidando así el papel del país en el mercado global de carbono y en la conservación de la Amazonía.

Singapur aspira a alcanzar cero emisiones netas para 2050, por ello, destaca que ha introducido un impuesto al carbono e invierten en diversas vías de descarbonización. Entre ellas la implementación de energía solar, la importación de energías renovables y la captura y almacenamiento de carbono.

Este país informa que concentra unas 150 empresas de servicios y comercio de carbono —desde asesoría y financiamiento hasta verificación— y su gobierno impulsa activamente su participación en el creciente mercado global del carbono. Además, busca ser carbono neutral en 2050 y recortar sus emisiones a 60 MtCO₂e en 2030, luego de alcanzar su pico antes de esa fecha.

Gracias al Artículo 6 del Acuerdo de París, el cual permite a los países usar créditos de carbono como vía complementaria y efectiva para cumplir sus metas de descarbonización se da esta contratación. Por ello, a través de la convocatoria de propuestas (RFP) lanzada en septiembre de 2024, el Gobierno de Singapur buscó identificar proyectos en todo el mundo que pudieran generar créditos de carbono de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) de alta calidad con alta integridad ambiental.

Es así como Singapur decidió contratar créditos de carbono de SBN de cuatro proyectos entre ellos: Perú, Ghana y Paraguay. Para el caso de nuestro país, se da luego de la firma entre ambas naciones, el cual fue rectificado recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Ver documento).

JUNTOS POR LOS BOSQUES: MÁS DE 300 SOCIOS CONTRA LA DEFORESTACIÓN

Juntos por los Bosques es la primera iniciativa REDD+ propuesta, desarrollada, ejecutada y liderada por los propios dueños del bosque, en este caso por la Cooperativa Agraria Forestal y de Servicios Ambientales de Madre de Dios (COOPAFSAMAD), que involucra a concesionarios forestales (castaña, aguaje, shiringa, madera, ecoturismo) y propietarios de predios agrícolas. Esto implica la participación directa de más de 300 socios del proyecto de 3 provincias de la región de Madre de Dios (Tambopata, Manú y Tahuamanu) y de la provincia de Paucartambo, Cusco. Su enfoque se centra en la reducción de la deforestación, a través de la venta de créditos de carbono.

Para ello, se estableció un acuerdo suscrito con la multinacional de Suiza, Mercuria en abril de 2024, en Puerto Maldonado, el cual permitirá financiar la conservación forestal mediante la venta de bonos de carbono. Se fortalecerá la sostenibilidad de los sistemas productivos locales, incrementando los ingresos de las familias que dependen del bosque y promoviendo el desarrollo socioeconómico de los socios del proyecto.

El proyecto, que busca generar desarrollo para la población y conservar nuestros bosques, cuenta con el apoyo técnico de la empresa especializada en carbono forestal Paskay, quienes brindan un acompañamiento integral en la elaboración del documento del proyecto (PD), así como en aspectos legales, climáticos, de biodiversidad y sociales, con el objetivo de lograr la validación y certificación necesarias para la entrega de créditos de carbono a Singapur.

Cabe destacar que el otro proyecto peruano seleccionado por Singapur es REDD+ Kowen Antami (que protege EL Parque Nacional Yanachaga Chemillén y el Bosque de Protección San Matías San Carlos), de Paraguay el Proyecto de Restauración de Pastizales Boomitra y de Ghana el Proyecto de Restauración del Paisaje Kwahu. Se estima que Singapur va a desembolsar más de 59 millones de dólares (76 millones de dólares singapurenses) para la adquisición de estos créditos de carbono.