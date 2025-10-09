Phillip Butters: Precandidato presidencial casi fue linchado tras brindar entrevista en Puno

El precandidato presidencial recibió abucheos, insultos y exigencias de disculpas públicas por parte de organizaciones sociales y familiares de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, en medio de un amplio despliegue policial y tensión fuera de Radio La Decana



El precandidato presidencial Phillip Butters, del partido Avanza País, tuvo que ser escoltado por policías para protegerlos de una protesta que se generó por su visita a la ciudad de Juliaca, Puno, donde brindó una entrevista a una radio local este miércoles.

El incidente ocurrió esta mañana, cuando se conoció que Butters brindaría una entrevista de manera presencial a la radio La Decana de Juliaca, y cuando varios ciudadanos comenzaron a congregarse cerca del local de la emisora para expresar su rechazo a la visita.

Luego de la entrevista, el precandidato no pudo abandonar el local debido a la turba que se formó fuera del local y permaneció varias horas a la espera que la policía pudiera garantizar su seguridad. Según informó en sus redes sociales la propia emisora puneña, Butters decidió no dar más declaraciones a los medios locales y optó por resguardarse en las oficinas de La Decana de Juliaca.

Según Canal N, tras unas cuatro horas, llegó suficiente personal policial con escudos y cascos para formar un cordón de seguridad que pudo permitir que Phillip Butters pudiera salir del local de la radio de Juliaca.

Los manifestantes evitaron chocar directamente con los agentes de la PNP, pero desde la distancia lanzaron piedras e insultos contra Butters y la policía hasta que pudieron retirarse del lugar.

Por declaraciones lo intentaron linchar

La principal queja de la población se asocia a declaraciones previas emitidas por Phillip Butters en el contexto de las protestas sociales de 2022, donde instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a emplear medidas letales contra manifestantes.

Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, llegaron al lugar portando fotografías de quienes fallecieron durante los enfrentamientos ocurridos ese año. Familiares de las víctimas manifestaron públicamente su indignación ante la presencia de Butters.

“Nos sentimos indignados de que este señor tenga la osadía de llegar acá a Juliaca. Nos ha llamado terroristas y pidió que nos disparen solo por ejercer nuestro derecho”, declaró una representante ante la prensa.

Ante el aumento en la cantidad de manifestantes, efectivos de la División de Servicios Especiales de la PNP se desplazaron al local para proteger la salida de Phillip Butters, quien abandonó la radio resguardado por los agentes.

El aspirante presidencial dejó la emisora en medio de gritos, insultos y objetos lanzados por la multitud, la cual exigía disculpas públicas por parte del político.

¿Qué ocurrió durante la entrevista?

Durante la entrevista en Radio La Decana de Juliaca, la conversación inició con la pregunta sobre por qué ahora los candidatos presidenciales visitan la región Puno si, en el marco de las protestas contra Dina Boluarte en enero de 2022, se calificó a los residentes como “terroristas”.

“Desgraciadamente, lo que ocurrió en las protestas fue que hubo infiltrados que generaron una violencia absolutamente absurda. Hemos vivido una circunstancia terrible en el Perú tras la caída de (Pedro) Castillo, quien realizó un golpe de Estado torpe. Existía una señora que prometió irse con él. Ella, Dina Boluarte, no puede ni ser vista ni escuchada en Lima. Quizá eso no lo perciben acá. La señora no puede salir a la calle sin la custodia de 30 o 40 policías y militares a su lado”, afirmó el también es presentador de noticias.

“Esta señora recibió toda la información sobre lo que iba a suceder durante las protestas. Por su responsabilidad, no fueron protestas absolutamente normales. Tanto es así que el Perú se encuentra lacerado por ello. Dieciocho personas (víctimas de las protestas) han fallecido, y resulta irreversible. Esas familias no volverán a celebrar el Día del Padre, Día de la Madre, Navidad ni cumpleaños. Por estos hechos, los responsables serán juzgados. Esto no debe llevar a generalizar a todos los policías, como tampoco se debe generalizar a todos los protestantes. Quienes cometieron actos subversivos deben ser juzgados”, agregó.

Mientras transcurría la entrevista, la transmisión en redes sociales se plagó de comentarios mayoritariamente contrarios a Phillip Butters. Los espectadores insistían en participar mediante llamadas telefónicas, pero las líneas permanecían cerradas.

En los exteriores, un considerable grupo de personas se congregó para expresar su repudio. “Así como hemos logrado la salida de Phillip Butters, lo haremos con Porky (Rafael López Aliaga) y con todos los derechistas que nos llamaron terroristas; no somos como Lima, acá el mayor partido es el antifujimorismo”, afirmó una de las manifestantes.

Asimismo, se conoció que, mientras Butters permanecía dentro del establecimiento, aproximadamente durante una hora, optó por no dialogar con la prensa ni participar en una conferencia organizada por la gerencia de Radio La Decana.