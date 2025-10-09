Paraguayo Carlos Lugo vuelve al Cienciano del Cusco como Gerente Deportivo

Mediante sus redes sociales, el club Cienciano le dio la bienvenida al paraguayo Carlos Lugo, quien retorna al club cusqueño, esta vez en el cargo de gerente deportivo.

“¡Bienvenido, Carlos! Anunciamos que Carlos Lugo asume el cargo de gerente deportivo de Cienciano. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional”,

Lugo que fue campeón de la Copa Sudamericana 2003 y de la Recopa Sudamericana 2004, venía desempeñándose como embajador del club desde hace algún tiempo. Ahora, asumirá la responsabilidad del manejo deportivo de la institución. El objetico es alcanzar la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, estando décimo en el Acumulado con 38 puntos.