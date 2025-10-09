Pakistán que dirige Nolberto Solano igualó con Afganistán 0-0 por la clasificación a la Copa Asia 2027

En partido válido por la tercera ronda de clasificación a la Copa Asia 2027, la selección de Pakistán empató 0-0 frente a Afganistán. El conjunto pakistaní dirigido por Nolberto Solano, tiene su primera experiencia al mando de la selección mayor, luego de haber dirigido hace algunas semanas a la Sub-23.
Con este empate, Pakistán continúa en el fondo de la tabla con solo un punto, por lo que buscará recuperar terreno, ya que Siria es líder del Grupo” E” con 6 unidades. El próximo cotejo de Pakistán será nuevamente ante Afganistán, esta vez en condición de visitante.