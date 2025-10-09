Países Bajos goleó a Malta 4-0 y avanza a paso firme a su clasificación al Mundial 2026

Países Bajos goleó de visita Malta 4-0 en Ta’Qali y sumó 13 puntos en el Grupo “G” de las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026, teniendo la primera opción de lograr el cupo directo, aventajando a Polonia que tiene 10 unidades, y que deberá pelear en un repechaje. De otro lado, Croacia salvó un empate en su visita a República Checa 0-0,

Los goles del cuadro “tulipán” los anotaron Cody Gakpo con un doblete a los 12’ y 48’ ambos de penal, Tijjani Reijnders a los 57’ y Menfis Depay a los 93’. En otro partido de esta misma llave, Finlandia derrotó a Lituania 2-1, y también llegó a los 10 puntos, peleando con Polonia el segundo lugar.

Croacia fue a Praga y sacó un empate ante República Checa 0-0, con lo cual ambos seleccionados están igualados en el primer lugar con 13 puntos, pero los croatas tienen un partido menos, y eso podrá ser fundamental para definir quien va directo al Mundial y el otro se queda para el Repechaje.