Ministerio Público investiga atentado contra el grupo musica Agua Marina durante cocierto en Círculo Militar de Chorrillos

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos del Cuarto Despacho, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el atentado contra los integrantes de la agrupación musical Agua Marina durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, ocurrido el último 8 de octubre.

La fiscal Luz Vargas Salazar, investiga por el delito de tentativa de homicidio, en agravio de los integrantes de la orquesta Agua Marina, Wilson Ruiz, César More y los hermanos Luis y Manuel Quiroga y un vendedor de bebidas alcohólicas.

Ante ello, el Ministerio Público dispuso la realización de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen, así como el recorrido en el lugar de los hechos con peritos de criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y la visita a tres centros de salud (incluidos una clínica local y los hospitales Casimiro Ulloa y Guillermo Almenara), donde se encuentran internados las víctimas, con el fin de recabar las historias clínicas correspondientes.

Asimismo, se ha constatado la existencia de aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. Los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y por la espalda de las víctimas.

La fiscal dispuso también recabar los registros de las cámaras de videovigilancia para identificar a los autores del ataque.

El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

De acuerdo a las investigaciones preliminares los sicarios a bordo de una moto lineal habrían disparado desde la parte de atrás, contra el escenario donde se encontraba la agrupación Agua Marina.