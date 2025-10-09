¡JUDO PERUANO ASEGURA EL FUTURO!

Judokas nacionales cumplieron en el Mundial Junior con miras a los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Panamericanos Lima 2027.

El súper Tour Lima 2025 con el Mundial Junior de Judo que organizó con éxito la Federación Deportiva Peruana de Judo y que conectó a judokas de varios continentes, permitió darles rodaje a los deportistas peruanos y estos puedan así seguir mejorando, creciendo y aspirar a grandes retos como los que albergará pronto nuestro país.

Driulys Rivas, Mateo Cóndor, Luciana Julca, Patricia León, Zoyla Nevado, son algunos de los nombres del Team Perú que cumplieron dentro de las expectativas y pudieron sumar combates frente a rivales potentes y rankeados de países como Cuba, Turquía, IJF, Japón, Baréin, los cuales alentará sus chances en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

El cierre de las competencias del World Championships Juniors por equipos no podía ser menos emotiva y apasionante con 12 equipos como Japón, Turquía, Canadá, IJF, Kazajstán, Brasil y el propio Perú, luchando de poder a poder y dejándolo todo en el tatami 1 del coliseo Dibós de San Borja. Japón ganó la medalla de oro por equipos, Francia el segundo lugar y los bronces fueron para Brasil y la IJF. En individuales Japón campeonó con 5 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Brasil 2 de oro, 1 de plata 2 bronce. Y tercero fue la IJF con 1 de oro, 5 de plata y 1 de bronce.

«Ha sido una experiencia intensa ante una difícil rival turca. Hicimos todo para ganar y nos vamos con la sensación de haberlo dejado todo por Perú, ahora se viene el Grand Prix e invito a la gente que vengan al coliseo Dibós a seguir apoyándonos», señaló Luciana Julca y Mateo Cóndor indicó que: «Esta pelea con un gran rival europeo me sirve de mucho para el futuro, tuvimos opción, pero la palanca al codo me restó posibilidades. Los invito a acompañarnos al Grand Prix que igual será grandioso y nos ayudará a seguir creciendo».

Tras una breve pausa, la FDPJ activará desde este sábado 11, otro súper evento de talla mundial con el Gran Prix Senior que pondrá en escena a 293 deportistas de otros 49 países como el propio Perú que participará con 18 judokas, 11 varones y 7 damas.

Por Judo Perú aseguraron su presencia en el Gran Prix, Brillith Gamarra que vuelve después de tiempo, Driulys Rivas, Camila Figueroa, Said Palao, Daryl Yamamoto, Franco Baltazar, Emilio Loo, Luciana Julca, Kiara Arango, Hilary Lam, Xsara Morales, Zach Garma, Michael Patiño, Aldair Barthe, Fatih Muñoz, Javier Saavedra, Yuta Galarreta, Mateo Cóndor (si se recupera).