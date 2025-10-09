Gonzalo Bueno clasificó a Cuartos de Final del Challenger de Cali-Colombia, y se medirá con «Juanpi» Varillas

Gran triunfo alcanzó el tenista peruano Gonzalo Bueno (241 ATP), al imponerse al libanés Hady Habib (175 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 6-3 y 6-4 en 1 hora y 28 minutos de juego, y con ello se clasificó a los cuartos de final del Challenger 75 de Cali-Colombia.

Nuestro compatriota, estuvo acertado en los games decisivos de ambos sets, para sacar diferencias sobre su rival, y manteniendo su servicio pudo imponerse, ratificando su excelente momento, tras el partido por Copa Davis ante Portugal, en el cual ganamos y avanzamos.

Con ello, Perú asegura un representante en semifinales, ya que el rival de hoy para Gonzalo Bueno será Juan Pablo Varillas, que a su vez superó el miércoles al ecuatoriano Álvaro Guillén por 2 sets a 1, parciales de 6-3, 6-7 y 6-4, en 2 horas 58 minutos de juego.