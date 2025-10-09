Escritora peruana reflexiona sobre la fuerza del instinto vital en obra publicada en España

Lanzan Gris, más bien, plomo,

sexta novela de Elga Reátegui

La periodista y escritora peruana, Elga Reátegui anunció el lanzamiento de su sexta novela, Gris, más bien, plomo, con el sello de la española Editorial La Rueca, y traslada al lector por los claroscuros de la vida, el ego y la supervivencia a través de una prosa penetrante, incisiva y de gran fuerza introspectiva.

Chela Vargas, la protagonista de la novela, es una mujer enfrentada al diagnóstico de un cáncer que la sacude, pero que la golpea anímicamente solo por un instante y la obliga a sacar fuerzas interiores que ella misma desconocía.

El miedo a perder la vida empuja a la protagonista a buscar apoyo en su entorno, a dejarse querer y aferrarse a la fe. Sin embargo, como un río que vuelve a su cauce, la verdadera Chela reaparece: independiente, autónoma, centrada en sí misma y en su instinto de supervivencia.

En este retrato íntimo, Elga Reátegui explora la complejidad de los vínculos humanos. A lo largo de la trama, Chela revela que nunca amó en profundidad —ni a su primer marido ni a su hijo, ni siquiera a su pareja sentimental, Nuria—, pero aun así fue respetada y acompañada por quienes orbitaban a su alrededor, incluso en los momentos más difíciles.

Con Gris, más bien, plomo, Elga Reátegui vuelve a ofrecer una obra intensa, con personajes profundamente humanos, que invitan a reflexionar sobre la fragilidad, el ego y la fuerza del instinto vital.

La presentación de su sexta novela será el jueves 30 de octubre, a las 19:00 horas, en La ardilla literaria, en Valencia, España, donde ella radica hace más de veinte años. Con la autora estará la destacada escritora Isabel Barceló, autora del prólogo del libro, y Javier Fraude, cantautor y músico aragonés afincado en la comunidad valenciana.

Sólida carrera literaria

Nacida en Lima, Perú, Elga Reátegui ha desarrollado una sólida carrera en medios de comunicación, proyectos culturales y en la difusión de la literatura a través de programas, blogs y clubes de lectura. Es directora de La ardilla literaria, en Valencia, y genera y apoya iniciativas y contenidos en la promoción y difusión de libros de poesía y literatura y de sus autores y editores.

Reátegui ha publicado nueve poemarios y cinco novelas. Con su libro de relatos La fugacidad del color se alzó con el primer puesto en la categoría Best Collection of Short Stories en los International Latino Book Awards (2020) y, en 2022, obtuvo una mención honorífica en los mismos premios por Tari, la tortuga que vino del espacio (categoría Best Illustrated Children’s Book).

Este año acaba de obtener Menciones Honoríficas en los International Latino Book Awards 2025 por la novela El vals de la gata y por el poemario La ruta de las mariposas, en las categorías Best Novel Romance/ Spanish y Best Poetry Book/One Author/Spanish en los The Juan Herrera Awards, respectivamente.

Enlaces de interés:

https://elgareategui.com/

https://laardillaliteraria.com/

Contacto:

literaturaperiodismo@yahoo.es