Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior responsabiliza a organizadores de concierto por no contar con garantías de seguridad

El ministerio condenó el atentado en Chorrillos y aseguró que no fue notificado sobre el evento. La Municipalidad de Chorrillos contradijo esta versión y afirmó que sí otorgó la autorización correspondiente



Según el comunicado difundido en redes oficiales, el Mininter señaló que el concierto «no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior», y que tampoco la Policía Nacional fue informada sobre su realización. «Por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes», indican.Cabe resaltar que además de los músicos heridos, un ambulante también salió afectado por el ataque. Según los testigos se escucharon aproximadamente 20 disparos. «La gente empezó a correr y tirarse al suelo, nadie entendía qué pasaba”, dijo uno de los asistentes.

Mientras tanto, el Mininter asegura que la Policía Nacional «se encuentra trabajando para dar con los responsables del atentado y proceder a capturarlos». Sin embargo, no asumió ninguna autocrítica ni explicó por qué no existió un control preventivo pese a que el evento era de gran convocatoria y se había anunciado en redes sociales.

Finalmente, el comunicado exhorta a los organizadores de espectáculos públicos a cumplir con los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios.

“La PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este atentado y proceder a capturarlos”, precisó el pronunciamiento difundido por el Mininter.

Ministerio del interior deslinda de responsabilidad tras atentado a la agrupación musical Agua Marina. Foto: Mininter / X

Evento sin garantías de seguridad, según el Mininter

En su comunicado, el ministerio dirigido por Carlos Malaver aclaró que el espectáculo no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior, ni la Policía Nacional de la jurisdicción fue notificada sobre su realización.

“Cabe señalar que este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, indicó la cartera.

Asimismo, el Mininter exhortó a los organizadores de conciertos y espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los protocolos de seguridad y solicitar las autorizaciones correspondientes para evitar poner en riesgo la vida de las personas.

Te puede interesar:Agua Marina ya era víctima de extorsión desde inicios de año: cantantes denunciaron ante la PNP y “no pasó nada”

“Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”, finalizó el comunicado

Municipalidad de Chorrillos contradice versión

Previamente, la Municipalidad de Chorrillos emitió un pronunciamiento en el que aseguró que el evento sí contaba con los permisos tramitados de manera regular, mas no precisa que contaba con la autorización del despacho del Ministerio del Interior.

La comuna informó además que se han iniciado las investigaciones para determinar si existieron irregularidades en el proceso de autorización.

Esta contradicción entre el Gobierno central y las autoridades locales generó incertidumbre sobre las verdaderas condiciones bajo las cuales se realizó el espectáculo, al que asistieron cientos de personas.