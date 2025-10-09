¡Anfitriones de lujo!: Judokas extranjeros se rinden ante impecable evento mundialista

Atletas destacan a Judo Perú por extraordinaria organización del Mundial Juvenil en el Coliseo Dibos de San Borja.

La Federación Deportiva Peruana de Judo que lidera María Martínez Murciego ratifica su arrollador poder de convocatoria internacional y se convierte en gran referente en organización de súper eventos deportivos como el Mundial Junior de Judo Lima 2025 que viene acaparando la atención y reconocimiento de cientos de judokas de América, Asia, Europa y África, por la calidad de los tatamis, nivel de los partidos, formidable atención en hospedaje, alimentación, traslado y el gran calor humano de la afición peruana.

En las premiaciones a los deportistas participaron el presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra Presser; el secretario general de la CPJ, Antonio Castro; Nathalie Kennedy, Embajadora de Francia en el Perú y el Director de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Roger Príncipe.

«Feliz por el nivel del Mundial y la medalla de bronce, aunque mis objetivos eran más altos. La organización excelente, genial, sobre todo el ambiente lindo de todos y el público», señaló la medallista Italiana Savita Russo, ganadora del bronce en -63kgs. La brasileña Giovanna Andrade no se quedó atrás para destacar su experiencia en el Dibos. «Lindo escenario y ni hablar de los tatamis, verdaderos lujos. Buenísima organización del Mundial, el público muy alegre, feliz como en Brasil y emocionada por mi medalla», refirió la medalla de bronce en -57kgs.

La venezolana Leomaris Ruiz, plata en -52kgs, reconoció la notable organización del súper evento mundialista: «Este Mundial me deja grandes sensaciones como el glamour del escenario, facilidades en todo, ni hablar de mi actuación y la medalla de plata que me coloca en la historia. Agradecer por la excelente labor de la federación de Judo de Perú. Ah, este mundial me ha dado la oportunidad de reencontrarme con mi tío que vive en Perú, tantas cosas lindas que he vivido en poco tiempo».

El Coliseo Dibos volvió a ser escenario y testigo de una tercera jornada memorable, emotiva, con súper combates que se resolvieron en los últimos segundos para felicidad de unos y desilusión de otros. La ocasión sirvió para colocar a Brasil en una notable segunda colocación en el medallero general con dos preseas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras Japón sigue en lo más alto con 11 medallas distribuidas en 5 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

En la última fecha de individuales se colgaron las cinco preseas doradas Milan Bulaja (Serbia) en -100kg, Celia Cancano (Francia) en +78kg, Bislan Katamardov (IJF) en +100kg, María Hanstede (NED) en +78kg y Jesse Barbosa (Brasil) en -90kgs.

El Lima World Championships Junior de Judo 2025 finalizará este miércoles 8 con las competencias por equipos desde las 10.30horas. El Team Perú rivalizará frente a Turquía y entrarán en competencia Luciana Julca(60k), Lucas Saldarriaga (73k), Fatih Muñoz (81k), Eloísa Arévalo y Emilio Loo en -90kgs.